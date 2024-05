video suggerito

Anziana uccisa per sbaglio mentre era in auto con un’amica: sale a tre il numero degli indagati Sono tre i ragazzi indagati per l’omicidio di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni uccisa la scorsa settimana mentre era in macchina con un’amica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sale a tre il numero degli indagati per la morte di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni uccisa mentre si trovava in macchina con un'amica in via della Riserva Nuova a Roma. Si tratterebbe di tre giovani di 28, 23 e 25 anni, indagati per concorso in omicidio. La signora è stata colpita per errore da un proiettile vagante sparato da una macchina in corsa che prima ha trapassato il bagagliaio della piccola Smart sulla quale stava viaggiando, e poi ha attraversato il sedile, colpendola alla schiena. Ciurleo, portata in ospedale in condizioni disperate, è morta il giorno dopo la sparatoria. Le persone che hanno sparato sono fuggite immediatamente, facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile, coordinate dai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia. Subito dopo l'omicidio è stato fermato un giovane, D. S., appartenente a una nota famiglia sinti della capitale. Dopo alcune ore in questura però, è stato rilasciato, perché "sono emerse evidenze investigative che hanno indotto a soprassedere all'adozione di provvedimenti restrittivi immediati". Il ragazzo rimane comunque indagato per concorso in omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era stata con l'amica al centro commerciale di via Don Primo Mazzolari per fare alcune compere. Mentre stavano tornando a casa si sono trovate in mezzo all'inseguimento tra due auto, una Fiat 500 e una Golf. Da una delle due è stato sparato il colpo, che ha colpito la donna per sbaglio, uccidendola. Al centro delle indagini la vicina piazza di spaccio di Ponte di Nona. Non è escluso che le due donne siano finite loro malgrado in mezzo a una faida per il controllo del territorio e del mercato della droga, che ha visto due gruppi diversi contrapporsi. Il proiettile le ha perforato un polmone.