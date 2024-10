Anziana rapinata della catenina d’oro e scaraventata contro un’auto: arrestati due uomini

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Hanno rapinato una donna anziana strappandole dal collo la catenina d'oro e spingendola con violenza contro un'auto in sosta. Due uomini di trenta e trentasei anni sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore con l'accusa di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Quando i poliziotti li hanno bloccati sono stati aggrediti anche loro: i due rapinatori hanno provato a fuggire, ma non ci sono riusciti e sono stati arrestati.

L'aggressione è avvenuta a Roma in via Monteforte, nei pressi di Villa Gordiani. I due uomini hanno notato la signora anziana che stava passando con un carrello della spesa. Prima camminavano vicini, ma quando hanno visto la donna si sono separati: uno si è mosso in direzione del marciapiede, mentre l'altro si è avvicinato alle spalle della signora prima strappandole la collana, e poi spingendola con forza contro una macchina parcheggiata. Poi, hanno provato a fuggire.

La scena è stata vista da una pattuglia di agenti del commissariato di Porta Maggiore che, dopo aver diramato una nota audio, hanno cominciato a inseguirli. Il primo a essere stato bloccato è l'uomo che ha fatto il palo: per provare a sfuggire all'arresto ha spintonato gli agenti, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Il secondo, l'uomo che aveva materialmente eseguito la rapina, è stato intercettato da un'altra pattuglia che nel frattempo aveva risposto alla nota radio. Anche lui ha opposto una forte resistenza, ma alla fine è stato fermato. In tasca aveva ancora la catenina che aveva strappato all'anziana. La donna, nonostante il forte spavento, sta bene.