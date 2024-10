video suggerito

Tragico incidente nel Reatino, travolto e ucciso mentre presta soccorso ad un’auto in panne Era arrivato da Terni con il carro attrezzi a prestare soccorso ad un mezzo rimasto in panne lungo la super strada, all’altezza di Greccio. Quando è sceso dal mezzo è stato travolto e ucciso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Tragedia lungo la superstrada che collega Rieti a Terni, nella serata di ieri, venerdì 18 ottobre 2024: un uomo è stato investito da un'automobile allo svincolo di Greccio in direzione Terni. Per lui non c'è stato niente da fare. Secondo una prima ricostruzione sembra che si trovasse sul posto come soccorritore, arrivato da Terni con il suo carro attrezzi per un'automobile rimasta in panne, quando è stato travolto.

Travolto e ucciso mentre presta soccorso: era arrivato in carro attrezzi da Terni

I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, venerdì 18 ottobre 2024, verso le ore 19. L'uomo era arrivato per prestare soccorso stradale ad un'automobile rimasta in panne lungo la superstrada Terni-Rieti, all'altezza dello svincolo nord per Greccio, in direzione Terni. È sceso dal mezzo e si è messo a lavorare al fianco del suo carro attrezzi, quando è arrivata un'automobile che lo ha investito.

L'allarme e l'arrivo dei soccorsi

L'impatto è stato violentissimo. Il soccorritore è stato trovato riverso vicino al carro attrezzi. All'inizio, chi lo ha visto, ha pensato che si potesse essere trattato di un malore: in strada mancavano segni d'investimento visibili ad occhio nudo. Poi, però, l'automobilista che lo ha investito è tornato indietro, non appena si è accorto di aver investito qualcuno. Ha spiegato di non aver visto l'uomo e che l'impatto era inevitabile.

A raggiungere il posto, la Polizia Stradale di Rieti e Passo Corese con i Vigili del Fuoco, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Gli operatori si sono subito accertati delle condizioni di salute dell'uomo. Per lui è apparso chiaro fin da subito che non c'era niente da fare: sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Strada chiusa e indagini in corso

Nel frattempo la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e le indagini da parte delle autorità che stanno svolgendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per questa ragione, però, nel tardo pomeriggio di ieri si sono formate lunghe code nella zona interessata.