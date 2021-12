Anziana muore, ladri svaligiano la casa dopo il funerale e distruggono l’appartamento La scoperta è stata fatta da due parenti della defunta, che erano andate nel suo appartamento a Rocca di Papa per finire di sistemare l’appartamento.

A cura di Natascia Grbic

Un gruppo di ladri è entrato in casa di una donna deceduta il 9 dicembre e ha rubato tutto ciò che potevano prima di darsi alla fuga. È accaduto a Rocca di Papa, in provincia di Roma, in via Augusto Giovanazzi. Ad accorgersi del furto sono state due parenti della signora, che a distanza di giorni dalla morte della donna sono entrate in casa per fare ordine e portare via le ultime cose. Ma appena varcata la soglia, l'amara sorpresa: l'abitazione era totalmente sottosopra, con oggetti buttati all'aria, cassetti aperti e armadi totalmente svuotati. Uno spettacolo che non avrebbero mai pensato di trovarsi davanti. I ladri, non trovando oggetti di valore, hanno messo tutto in disordine cercando qualcosa che potessero rivendere. Oggetti di poco conto: federe, lenzuola, servizi di piatti, un vecchio televisore. Nulla che avesse molto valore. Ma alcune cose potevano averlo per i parenti dell'anziana donna, che adesso – oltre al dolore della perdita della loro cara – devono occuparsi anche di questa incombenza.

Secondo le prime informazioni, i ladri sarebbero entrati forzando una finestra. Molto probabilmente sapevano che la donna era deceduta il 9 dicembre e che non avrebbero trovato nessuno in casa. Sapevano quindi che potevano agire indisturbati, e che anche i parenti molto probabilmente ci avrebbero messo diversi giorni prima di andare nella casa e portare via le ultime cose. Non hanno però trovato molto, e proprio per questo probabilmente hanno messo sottosopra l'intero appartamento. Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno trovato diversi mobili rovinati e cose per terra. Dopodiché sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.