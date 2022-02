Antonello Panella scomparso dall’ospedale San Camillo, la figlia: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono giorni d’appresione per i famigliari di Antonello Panella, il 63enne scomparso dall’ospedale San Camillo di Roma, dove lavorava come portiere. È scomparso da giorni.

A cura di Alessia Rabbai

Antonello Panella (Foto di Chi l’ha visto?)

Antonello Panella è scomparso a sessantatré anni dall'ospedale San Camillo di Roma. Non si hanno più sue notizie da martedì 8 febbraio 2022, quando è uscito di casa per andare al lavoro. Panella vive in zona San Lorenzo e presta servizio come portantino all'ospedale della Circonvallazione Gianicolense, dov'è stato visto per l'ultima volta cinque giorni fa, prima di scomparire nel nulla. Sono giorni d'apprensione per i famigliari, che lo stanno cercando e che ne hanno denunciato la scomparsa, in particolare sua figlia Giulia, che ha diffuso l'immagine del papà sui social network, con la richiesta agli utenti di aiutarla a ritrovarlo. A pubblicarne l'annuncio il sito web della trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3: "È andato al lavoro, ha timbrato il cartellino all'uscita alle 14 in punto".

L'identikit di Antonello Panella

Antonello è alto un metro e settantadue centimetri, ha capelli bianchi e occhi azzurri e porta occhiali da vista. Non è chiaro cosa indossasse precisamente l'ultima volta in cui è stato visto, solitamente si veste con giacca blu, tuta e scarponcini marroni. Tra i segni distintivi che potrebbero attirare l'attenzione e agevolarne l'individuazione c'è la sua particolare camminata, perché, come spiegano i famigliari, "cammina trascinando i piedi". Chiunque lo avesse visto o avesse notato una persona con le caratteristiche descritte, è pregato di contattare le forze dell'ordine, per segnalarne l'avvistamento. Panella potrebbe essersi diretto verso la fermata del tram, ma non è chiaro se abbia preso i mezzi pubblici e dove si sia diretto. La preoccupazione è che si trovi in strada da solo e che abbia già trascorso diverse notti all'aperto. I famigliari sono convinti che abbia con sé un piccolo portafoglio con la carta d'identità e l'abbonamento ai mezzi pubblici.