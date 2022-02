Ritrovato Antonello Panella: scomparso dal San Camillo era ricoverato in un’altra struttura Si è conclusa con il lieto fine la vicenda che ha visto la scomparsa di Antonello Panella, ritrovato in una struttura sanitaria. I famigliari hanno potuto riabbracciarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Antonio Panella (Foto di Chi l’ha visto?)

Antonello Panella è stato ritrovato. Scomparso dall'ospedale San Camillio di Roma, dove lavora come portantino, si trovava ricoverato all'interno di un'altra struttura sanitaria, per una caduta improvvisa a seguito della quale è dovuto ricorrere a cure mediche. A dare la notizia del ritrovamento del sessantatreenne è stata la trasmissione ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai3, attraverso la quale i famigliari avevano lanciato un appello e che nel primo pomeriggio di ieri, martedì 15 febbraio, ha pubblicato un post sui social network. "Ritrovato l’uomo scomparso l’8 febbraio, dopo essere uscito dall’ospedale di Roma dove lavora. Era stato ricoverato in un’altra struttura della città in seguito a una caduta" si legge nel post di ‘Chi l'ha visto?'. "Vi ringrazio infinitamente del sostegno e supporto" ha commentato sua figlia Giulia, dopo averlo raggiunto e riabbracciato.

Antonello Panella era scomparso dall'ospedale San Camillo di Roma

Antonello Panella era scomparso l'8 febbraio scorso dall'ospedale della Circonvallazione Gianicolense e i famigliari per giorni, fino al successivo ritrovamento, non hanno più avuto sue notizie, temendo il peggio. Panella al momento della scomparsa ha timbrato il cartellino in uscita alle ore 14 e se ne sono perse le tracce. Il timore era che che si trovasse solo in strada e che avesse trascorso diverse notti al freddo di febbraio. Fatta la denuncia di scomparsa, sono partite le ricerche delle forze dell'ordine, con la speranza di ritrovarlo vivo. E così è stato: Antonello sta bene, finito in una struttura sanitaria per un lieve trauma dovuto ad una caduta, ha potuto riabbracciare i suoi famigliari. Una vicenda che si è conclusa fortunatamente con il lieto fine.