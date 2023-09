Annaffia i fiori e l’acqua sporca i panni del vicino: lui si infuria e le rompe le costole Il fatto è avvenuto in una palazzina nel centro di Frosinone. Un operaio è stato rinviato a giudizio per lesioni personali nei confronti di una vicina di casa.

A cura di Enrico Tata

Poche gocce d'acqua e qualche panno rovinato hanno scatenato una furiosa rissa tra vicini di casa. Una signora è stata aggredita da un operaio di 57 anni, che l'ha letteralmente presa a calci e pugni. La sua colpa? Aver innaffiato i fiori sul balcone, con l'acqua che è caduta sullo stendino al piano di sotto. Come detto, il danno consiste, tuttalpiù, in qualche indumento leggermente rovinato. E invece la casalinga è stata aggredita ed è stata portata d'urgenza in ospedale con due costole fratturate. È stata dimessa con una prognosi di 25 giorni, ha riportato il Messaggero.

Il fatto è avvenuto in una palazzina nel centro di Frosinone. L'operaio è stato rinviato a giudizio per lesioni personali. Stando a quanto ricostruito, tutto è cominciato quando una signora stava innaffiando le piante e, inavvertitamente, ha fatto cadere dell'acqua sul balcone del piano sottostante. Là c'era l'operaio, che stava prendendo il sole su una sdraio. Si è subito infuriato, riprendendo la donna e dicendole di stare più attenta poiché l'acqua gli aveva sporcato il bucato e per questo avrebbe dovuto fare una nuova lavatrice. La vicina ha chiesto subito scusa, ma l'altro l'ha incalzata dicendole che non era la prima volta che accadeva una cosa simile.

I due hanno cominciato a litigare furiosamente. "Incivile, maleducata!", ha urlato l'operaio. L'altra ha risposto a tono e a quel punto l'uomo si è presentato alla porta. Quando lei ha aperto la porta, lui l'ha colpita a calci e a pugni. Un'aggressione violentissima che le ha procurato la frattura di due costole. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali.