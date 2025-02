Angela è la poliziotta fuori servizio che ha salvato la vita a un uomo in palestra

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Si chiama Angela la poliziotta della Questura di Roma che ha salvato un uomo mentre si stava allenando in palestra ed era fuori servizio. Addestrata ovviamente alle tecniche di primo soccorso, l'agente si è subito resa conto di quello che stava accadendo davanti ai suoi occhi: quando un uomo si è accasciato a terra, ha capito che si trattava di un arresto cardiaco ed è intervenuta provvidenzialmente cominciando a praticargli un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo del personale sanitario.

Quando si rende conto che il massaggio non basta, Angela prende in mano la situazione e con il defibrillatore in dotazione alla palestra applica due scariche. Secondo i sanitari del 118 giunti sul posto sono state proprio le manovre salvavita della poliziotta a fare in modo che l'uomo si salvasse.

"Tutto è successo in pochi attimi quando Angela, appassionata di sport, finito il turno mattutino, si è recata in palestra per la sua consueta sessione di allenamento. Al suo occhio di poliziotta non è sfuggito quello che stava accadendo. Un uomo sul tapis roulant si è accasciato a terra. Lei capisce subito la gravità, il signore è incosciente e Angela inizia a praticare il massaggio cardiaco. Senza perdersi d’animo si fa portare un defibrillatore automatico, attuando tutte le procedure della tecnica salvavita. – si legge nella nota diffusa dalla questura di Roma – Due scariche non sono sufficienti, ma lei non demorde, continua a massaggiare fino all’arrivo dei sanitari, che trasportano l’uomo in ospedale dove ha ripreso conoscenza ed è ricoverato in condizioni stabili".