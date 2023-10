Andrea Rossi travolto e ucciso da un’auto, per la procura il vigile urbano era contromano Sono chiuse le indagini sulla morte di Andrea Rossi, morto a 34 anni in moto. Indagato per omicidio stradale il vigile urbano fuori servizio che lo avrebbe urtato contromano.

A cura di Alessia Rabbai

Il vigile urbano fuori servizio al volante dell'auto che ha travolto e ucciso Andrea Rossi guidava contromano. Ne è convinta la Procura, che ha chiuso le indagini sulla morte del trentaquattrenne, rimasto vittima di un incidente stradale con la sua moto in via dei Romagnoli ad Ostia il 15 marzo scorso. Il sessantaduenne indagato per omicidio stradale ora dovrà rispondere delle accuse a proprio carico, conclusa la fase di indagini preliminari.

I famigliari della vittima sono sostenuti dall'avvocato Erdis Doraci. La salma è stata sottoposta ad autopsia e dai risultati è emerso come riporta Il Messaggero che il corpo del trentaquattrenne sbalzato dalla moto, prima di finire terra avrebbe urtato contro un albero. Un impatto che gli avrebbe provocato lesioni e fratture alla testa e all’addome, che lo hanno ucciso.

L'incidente in cui è morto Andrea Rossi

L'incidente in cui è morto Andrea Rossi si è verificato sul litorale della provincia di Roma. Al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla sua morte Andrea era in sella alla sua Suzuki 600 e stava percorrendo via dei Romagnoli, quando si è scontrato con un'auto, una Toyota Auris, guidata dal sessantaduenne.

L'impatto è stato violento e il motociclista sbalzato dal veicolo a due ruote è precipitato in un fosso che costeggia la carreggiata. Una volta recuperato tra la vegetazione non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti sul posto i paramedici arrivati in ambulanza e i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica dell'accaduto.