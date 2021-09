Andràs Aràto, ‘l’uomo meme’ più famoso del mondo ha passato le vacanze a Roma Andràs Aràto, conosciuto in tutto il mondo per l’immagine in cui è raffigurato col sorriso triste, seduto davanti a un computer, con la tazza bianca in mano, ha passato alcuni giorni di vacanza a Roma. Non sono mancati incontri con i fan che lo hanno riconosciuto per strada, e che lo hanno fermato per avere una foto ricordo.

A cura di Redazione Roma

Ha passato alcuni giorni di vacanza a Roma ‘l'uomo – meme' più famoso del mondo. La sua foto stock seduto davanti al computer, con la tazza bianca in mano, è diventata in pochissimo tempo così virale che è impossibile non averlo visto almeno una volta nella vita. Il suo nome è Andràs Aràto, è un ingegnere ungherese di 74 anni conosciuto in tutto il pianeta come ‘Hide the pain Harold', il signore col sorriso triste diventato base per migliaia di meme diffusi sui social network. Insomma, stiamo parlando di una vera e propria star, con tanto di spunta blu sui social e migliaia di follower. Tanto che la sua presenza a Roma non è passata inosservata, con molte persone che lo hanno riconosciuto e fermato per avere una foto ricordo con lui.

Come Andràs Aràto è diventato un meme

Andràs Aràto è diventato famoso per caso, e soprattutto a sua insaputa. In un'intervista a Wired ha raccontato di essere stato contattato tempo fa da un fotografo che gli chiede di poterlo ritrarre per delle immagini stock da caricare su siti di agenzia. Aràto accettò di buon grado, e fecero questo servizio fotografico. Grande fu il suo stupore quando, poco tempo dopo, vide la sua immagine girare su tutti i social network, paese per paese, con meme realizzati in lingue diverse. "Le persone pensavano che il mio sorriso, combinato con lo sguardo nei miei occhi, fosse incredibilmente triste. Così è nato Hide the Pain Harold", ha raccontato. E la celebrità non gli dispiace affatto. "Mi sento di nuovo giovane ed è grandioso. Mi piace vedere come i giovani sono felici solo perché hanno fatto un selfie con me. Mi piacerebbe vedere paesi diversi, incontrare persone nuove per portare un po’ di gioia e felicità nella loro vita".