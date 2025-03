Ancora violenza ad Aprilia: spari nella notte, feriti due carabinieri

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Spari nella notte ad Aprilia, provincia di Latina. Due carabinieri liberi dal servizio stavano chiacchierando all'interno della loro automobile in via Lazio quando, all'improvviso, due vetture si sono avvicinate e qualcuno ha esploso cinque colpi di pistola. Una pallottola ha ferito di striscio entrambi i militari, che hanno riportato lievi lesioni agli arti inferiori. Indagini in corso, tutte le ipotesi sono ancora in campo, ma potrebbe essersi trattato di uno scambio di persona.

Un episodio, questo di stanotte, che probabilmente è collegato agli spari dei giorni scorsi. Gli ultimi inquietanti fatti, i 13 proiettili esplosi la scorsa notte in via Belgio. Gli uomini del Reparto Territoriale di Aprilia e dal Nucleo Investigativo di Latina, hanno già arrestato un uomo di origini croate, trovato in possesso di due pistole semiautomatiche e un revolver. Proprio su quest'ultima arma sono tuttora in corso le analisi per stabilire se sia la stessa con cui stanotte sono stati sparati i colpi che hanno ferito i due carabinieri.

Ulteriori perquisizioni sono in corso sotto il coordinamento della Procura Distrettuale e Ordinaria e sono eseguite dai reparti dell'Arma insieme ai Carabinieri della Compagnia di Anzio.

Come anticipato, non è l'unica segnalazione di spari ad Aprilia. La scorsa, notte, infatti, alcuni residenti hanno chiamato i carabinieri della stazione locale per avvertirli di quanto stava accadendo: "Aiuto, qualcuno sta sparando", hanno spiegato, chiedendo un intervento sul posto da parte dei militari. I fatti si sono verificati nella notte tra sabato 1 e domenica 2 marzo 2025.

Una volta arrivati, i carabinieri della sezione operativa della stazione di Aprilia hanno immediatamente avviato le indagini e hanno ritrovato circa quindici bossoli di pistola calibro nove, immediatamente sequestrati.