Ancora un incidente mortale a Roma, Mercedes si schianta contro un muro sulla Togliatti: morto un uomo La tragedia è avvenuta a Roma ieri sera verso le 22.30, in via Palmiro Togliatti. La vittima, deceduta poco dopo in ospedale, non è stata ancora identificata.

A cura di Natascia Grbic

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un incidente mortale nella serata di ieri a Roma, verso le 22.30. Un uomo è morto dopo essersi schiantato con la sua Mercedes contro un muro su viale Palmiro Togliatti, nei pressi della rampa in direzione Tiburtina/Autostrade. La vittima è stata soccorsa ancora viva ma in condizioni disperate: portata immediatamente all'ospedale Sandro Pertini, è morta poco dopo l'arrivo al nosocomio nonostante gli sforzi dei medici.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti del V Gruppo Casilino, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni, quello che ha coinvolto la Mercedes sarebbe un incidente autonomo e non sarebbero coinvolte altre vetture.

Quello avvenuto su via Palmiro Togliatti è il secondo incidente mortale avvenuto a Roma in meno di un'ora. Su via Nomentana, in zona Sant'Alessandro, è morto un motociclista di quarantuno anni dopo essere stato travolto da una macchina verso le 21.40. Il conducente dell'auto è scappato e non è stato ancora rintracciato, anche se gli agenti della Polizia Locale, III Gruppo Nomentano, potrebbero averlo già identificato. Per la vittima non c'è stato niente da fare: gli operatori sanitari del 118 hanno provato a rianimarla ma senza successo. Le sue condizioni erano già apparse gravissime agli occhi dei soccorritori, e non c'è stato nient'altro da fare se non constatarne il decesso.

L'uomo alla guida dell'auto che si è data alla fuga rischia non solo una denuncia per omicidio stradale, ma anche di omissione di soccorso. La dinamica dell'incidente, intanto, è al vaglio dei vigili urbani, che hanno disposto tutti gli accertamenti per chiarire la vicenda.