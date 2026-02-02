Ancora nessuna data per i funerali di Federica Torzullo, uccisa dall’ex marito ad Anguillara

Federica Torzullo.

Anguillara Sabazia dovrà aspettare ancora per dare l'ultimo saluto a Federica Torzullo, uccisa nella cittadina in provincia di Roma dall'ex marito, Claudio Agostino Carlomagno, la mattina del 9 gennaio scorso. L'uomo ha confessato di averla assassinata con ventitré coltellate e di aver poi occultato il cadavere sotterrandolo in un terreno della sua ditta, ma le indagini non sono ancora chiuse. Il corpo della donna resta a disposizione delle autorità giudiziarie e non è ancora stata fissata la data del funerale. Come appreso da Fanpage.it, però, il nulla osta per la salma avverrà probabilmente in settimana.

Cosa non è ancora chiaro nel femminicidio di Federica Torzullo

La procura di Civitavecchia, titolare del caso, sta lavorando per ricostruire nel dettaglio le ore prima del delitto. Le tempistiche raccontate da Carlomagno nella sua confessione non convincono. Una delle ipotesi iniziali, quello della presenza di un complice, non ha trovato riscontri investigativi certi. Si continua a battere la pista della predeterminazione, per cui l'uomo di 44 anni non avrebbe ucciso l'ex moglie, con cui viveva da separati in casa nella villetta di via Costantino 9, a seguito di una lite improvvisa. Il cosiddetto dolo d'impeto. Ma il delitto sarebbe stato pensato e studiato nelle ore se non nei giorni precedenti.

Gli inquirenti sono ormai certi, invece, che i genitori del femminicida, l'ex assessora alla Sicurezza di Anguillara Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, non abbiano aiutato il figlio: non sapevano cosa era successo nella mattinata del 9 gennaio, ma, in buona fede, avevano creduto alla versione di Claudio, ovvero l'allontanamento volontario della donna, e quella avevano riportato ai carabinieri.

I funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno

Maria Messenio e Pasquale Carlomagno si sono suicidati pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo della nuora, avvenuto il 18 gennaio. Il loro funerale si è svolto nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio nella stracolma chiesa di Regina Pacis ad Anguillara. Per la giornata era stato indetto il lutto cittadino.

La coppia era molto conosciuta e stimata nel paese. Pasquale Carlomagno era titolare della ditta di movimentazione terra dove lavorava anche il figlio, mentre Maria Messenio era stata poliziotta per tanti anni prima di entrare in politica ed essere nominata assessora alla Sicurezza di Anguillara. Dopo l'arresto del figlio, aveva rassegnato le dimissioni. Entrambi sono stati descritti da chi li conosceva come mortificati e angosciati per il terribile delitto.

Il figlio di Federica Torzullo

Federica Torzullo lascia un bambino di quasi dieci anni, per cui il tribunale dei minori di Roma ha disposto l'affidamento ai nonni materni mentre è stato nominato tutore il sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo. Per lui gli ultimi giorni sono stati molto difficili, ma è tornato a scuola per ritrovare una parvenza di normalità.

I giudici hanno anche vietato ogni contatto fra Carlomagno, che ne aveva fatto richiesta dal carcere di Civitavecchia, e il figlio per il bene del bambino.