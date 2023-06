Anche nel Lazio la destra fugge ai controlli sul Pnrr: “Non è compito del Comitato contabile” Il governo della Regione Lazio tenta di far fare un passo indietro al Comitato regionale di controllo contabile che ha inaugurato una serie di audizioni sul Pnrr. La presidente Eleonora Mattia (PD): “Aspettiamo fiduciosi la presenza del presidente Rocca per poter proseguire insieme il lavoro di verifica”.

A cura di Valerio Renzi

Il Comitato regionale di controllo contabile, al pari della Commissione trasparenza, è uno degli organi istituzionali che, per definizione, è guidato dalle opposizioni per verificare e discutere la correttezza delle azioni amministrative e di governo della maggioranza. Ieri sarebbe dovuto partire il ciclo di audizioni sull’iter di messa a terra del Pnrr promosso dalla presidente Eleonora Mattia (Partito Democratico), la quale, dopo aver appreso l’indisponibilità del presidente Rocca a partecipare per impegni istituzionali, ha rinviato la seduta per riprogrammare una nuova data.

Anche in Regione Lazio la destra di governo non vuole che si ficchi il naso? Dopo che la Corte di Conti è stata esclusa dalle attività di controllo sull'applicazione del Pnrr con un atto specifico da parte del Governo Meloni, sembrerebbe proprio così.

La pensa così almeno il presidente del Consiglio regionale, l'esponente di Fratelli d'Italia Antonello Aurigemma che in una lettera rivolta a Mattia dello scorso 1 giugno chiede di annullare la convocazione: "Si ritiene che le materie in argomento non rientrino nei compiti che l'art. 70 dello Statuto attribuisce all'organo in oggetto, anche alla luce delle previsioni dell'art. 33 del nostro Statuto, in base al quale spetta alle commissioni consiliari permanenti, nell'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo, non soltanto effettuare le audizioni ma anche richiedere ‘gli interventi del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti".

Una posizione ribadita da un altro esponente di Fratelli d'Italia, Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio: "Come ho già avuto modo di rimarcare in più di una occasione, la Commissione Bilancio sta tornando e tornerà a ricoprire il ruolo centrale che le si addice all'interno di una amministrazione regionale, ruolo che nelle scorse amministrazioni certamente non ha ricoperto, il tutto rispettando ovviamente il ruolo delle opposizioni, con le quali sarò sempre disponibile per un dialogo fatto di proposte costruttive e non strumentali".

Dal conto suo la presidente della Commissione di controllo Eleonora Mattia chiarisce: "Verificare lo stato di spesa e avanzamento del Pnrr è esattamente prerogativa di chi deve operare controllo contabile, visto e considerato che il Comitato può collaborare con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è un organo di garanzia per le cittadine e i cittadini del Lazio. Per questo andremo avanti con le audizioni sul tema, perché è troppo importante per il futuro sviluppo di tutta la regione e serve trasparenza. Aspettiamo fiduciosi la presenza del presidente Rocca per poter proseguire insieme il lavoro di verifica e ottimizzazione degli investimenti pubblici nella maniera più efficiente e fedele possibile alle reali esigenze dei territori del Lazio".