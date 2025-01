Alphaville scomparso da Roma: cosa sappiamo finora e a che punto sono le ricerche

video suggerito

Continuano le ricerche di Alphaville Pedrosa de Melo, il trentunenne brasiliano scomparso da Roma il 31 dicembre del 2024. Le ricerche si sono concentrate da giorni alla Marcigliana, una zona molto vasta nella periferia romana. Ad oggi non è stato ancora trovato, ma la polizia sta facendo attività investigativa senza tralasciare nulla. Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occupa di dare sostegno ai famigliari e agli amici delle persone scomparse, che partecipa attivamente con le proprie unità operative nelle ricerche, fin dai primi momenti ha fornito sostegno psicologico a mamma Schneider Maria Leticia.

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Alphaville

Alphaville era a Roma da novembre 2024. Quotidianamente telefonava alla madre, i loro contatti si sono interrotti improvvisamente il 31 dicembre, data in cui di Alphaville si sono perse le tracce. Nell'ultima videochiamata a sua madre ha detto che l'auto si era fermata in un posto isolato, lei gli ha raccomandato di lasciarla lì e di farsi venire a prendere da qualcuno, sarebbe poi tornato a riprenderla il giorno dopo. La mamma, preoccupata per non avere più notizie del figlio, è partita dal Portogallo e ha raggiunto Roma il 5 gennaio scorso. Sostenuta da Penelope Lazio Odv è stata accompagnata negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza Viminale e ha denunciato la scomparsa di suo figlio, così sono partite le ricerche, con l'attuazione del Piano Provinciale per le persone scomparse della Prefettura di Roma.

Il ritrovamento dell'auto alla Marcigliana

I poliziotti attraverso l'attività investigativa il 15 gennaio scorso hanno individuato l'ultima cella telefonica di Alphaville, collocandolo in una vasta area di campagna nella zona Marcigliana a Nord di Roma. Attivato immediatamente il servizio aereo della Polizia di Stato, dopo circa due ore di sorvolo hanno trovato la sua auto Peugeot 308. Ma di lui nessuna traccia. La macchina è stata controllata da cima a fondo esternamente e internamente dal personale della Polizia Scientifica, che ha svolto i rilievi del caso. Dentro c'erano gli effetti personali del trentunenne: tutto è stato repertato e la macchina posta sotto sequestro, a disposizione della Autorità giudiziaria.

Continuano le indagini, nessuna pista esclusa

Il giorno successivo al ritrovamento dell'auto di Alphaville la Prefettura di Roma ha disposto che le ricerche continuassero con un dispiegamento di vigili del fuoco, protezione civile, le unità cinofile della guardia di finanza, l’utilizzo di droni e di strumentazione di alta tecnologia. Ad oggi non è stato ancora trovato, ma e indagini da continuano e non viene tralasciata nessuna pista investigativa. "L’appello che Penelope Lazio lancia, è quello di dare informazioni in merito al ragazzo, anche in forma anonima al numero di Pronto Penelope 339/6514799".