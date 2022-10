Allestiscono posto di blocco per rapinare le persone: finti agenti denunciati dai veri poliziotti A chiamare la polizia due uomini che erano stati appena fermati dai finti agenti, che si erano travestiti con tanto di pistole e ricetrasmittenti.

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzi di diciotto e ventinove anni sono stati denunciati per aver allestito un finto posto di blocco travestendosi da poliziotti. Lo scopo? Rapinare le persone fermate. Stavolta però gli è andata male: i due uomini che avevano stoppato con tanto di ricetrasmittente e pistola non ci sono cascati e hanno chiamato le forze dell'ordine, quelle vere.

L'episodio è avvenuto a Roma nel quartiere di Centocelle, in via Federico Delpino. I due ragazzi si erano piazzati a lato della strada e hanno fermato due uomini, facendo finta di essere poliziotti che stavano pattugliando la zona ed effettuando dei controlli. Per rendere il travestimento ancora più verosimile, avevano indosso delle pistole e delle ricetrasmittenti. Una mascherata in piena regola, che non ha convinto quelle che sarebbero dovute essere le vittime designate.

I due uomini a bordo dell'auto, infatti, si sono resi conto che qualcosa non andava. E hanno chiamato il 113, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine, arrivate subito dopo la telefonata per procedere ai controlli. Gli agenti di polizia del V Distretto Prenestino hanno rintracciato i due uomini poco lontano: sono stati denunciati per tentata violenza privata, porto abusivo di armi atte ad offendere e sostituzione di persona.

Non è chiaro se i due ragazzi siano gli autori di altre rapine simili avvenute a Roma. Indagini sono in corso per capire se questo fosse il loro primo tentativo o se da tempo provavano a truffare le persone fingendosi poliziotti. I due uomini che avevano fermato sono stati fortunati perché si sono resi conto di essere vittime di un raggiro. Ad altre, non è andata altrettanto bene.