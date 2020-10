Dopo una breve pausa torna il maltempo su Roma e sul Lazio. Nuove piogge e temporali, accompagnati da forte vento sono previsti per oggi mercoledì 14 ottobre. Dalle prime ore del pomeriggio e per le successive 24-36 ore è stata diramata dalla Protezione Civile della Regione Lazio un'allerta meteo di colore giallo per vento forte e criticità idreogeologica

Sulla capitale e sul Lazio sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Previsti inoltre “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali e tendenza a ruotare dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

L'ondata di maltempo in arrivo sul Centro-Sud

La nuova ondata di maltempo in arrivo sul Centro-Sud in queste ore non ci lascerà fino almeno a venerdì, con temperature previste in ulteriore discesa. L'allerta non coinvolge solo il Lazio ma altre sette regioni: "L'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede quindi dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima su Sardegna ed Emilia-Romagna, in estensione a Umbria, Lazio e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani attesi, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali dapprima su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, in estensione al Lazio e tendenza a ruotare dai quadranti occidentali".