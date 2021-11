Allerta meteo su Roma e il Lazio dalla tarda sera di oggi: previsti violenti temporali Allerta meteo su Roma e il Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 27 novembre, e per la giornata di domani domenica 28 novembre. Previste mareggiate e temporali.

A cura di Redazione Meteo

Poche ore di tregua e su Roma e il Lazio tornerà il maltempo con piogge e temporali. Dalla tarda sera di sabato 27 e per domenica 28 novembre è stata diramata dalla Dipartimento Regionale della Protezione Civile un nuovo bollettino di allerta meteo, non solo per possibili violenti rovesci ma anche per le mareggiate.

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, sabato 27 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca sud-occidentali sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono altresì precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori costieri meridionali", si legge nella nota.

Valutate le previsioni è stato "inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio e criticità per gialla per vento su Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza".

L'ondata di forte maltempo colpirà in particolare le regioni centro-meridionali. È allerta meteo sui settori costieri anche di Toscana, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte. "Per domani domenica 28 novembre allerta rossa su parte della Calabria e della Basilicata; allerta arancione su settori di Campania, Basilicata e Calabria; allerta gialla su Umbria e Lazio, sui restanti settori di Campania, Basilicata e Calabria, e su parte di Abruzzo, Molise, Sicilia e Toscana", fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile.