Allerta meteo Roma e nel Lazio 16 luglio: ondata di maltempo, attesi temporali Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse, con un’allerta meteo a Roma e nel Lazio in vista per la giornata di domani, venerdì 16 luglio. Attese piogge e temporali. Le temperature sono in calo.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 16 luglio. Il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse nella giornata di oggi. Si prevede che dalla tarda mattinata di domani e per le successive 9-12 ore sul Lazio cadranno "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente sui settori interni ed appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". L'avviso a porre prudenza, specialmente alla guida, arriva dopo settimane di tempo bello e soleggiato. L'allerta è gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio, esclusi Bacini Costieri Sud. Il tempo dovrebbe inoltre mantenersi parzialmente perturbato anche nel corso del weekend di sabato 17 e domenica 18 luglio, mentre i valori nella Capitale oscilleranno tra i 17 e 30 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 16 luglio

Domani, venerdì 16 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano possibili precipitazioni moderate, anche a carattere temporalesco. Le temperature, che sono in calo rispetto alle settimane precedenti per un vortice d'aria fredda e la bassa pressione, che determineranno una temporanea battuta d'arresto all'estate, oscilleranno tra minime di 17 e massime di 28 centigradi. Il quadro meteorologico sarà fortemente perturbato, con temporali alternati a schiarite, specialmente su Rieti e Viterbo e Frosinone, cielo poco nuvoloso, ma il tempo dovrebbe reggere e restare stabile per l'intero arco della giornata, senza particolari variazioni.