video suggerito

Allerta meteo Roma e Lazio: piogge e temporali nel pomeriggio, rischio disagi Allerta meteo nel Lazio a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, e per le successive sei/nove ore. Da domani però, il tempo dovrebbe migliorare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un'allerta meteo per temporali nel Lazio. A diramarla, come al solito, la Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio. Le piogge potrebbero cominciare a cadere dal pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, e continuare per le successive sei/nove ore. Secondo quanto riportato dal bollettino, sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenico-meridionali".

Negli ultimi giorni tutta la regione è stata travolta da un'ondata di maltempo, con piogge in gran parte del Lazio. Nei prossimi giorni la situazione dovrebbe migliorare per poi subire di nuovo un peggioramento nella giornata di venerdì, mentre sabato invece sono previsti temporali molto forti. Per quanto riguarda le temperature, invece, queste oscilleranno come al solito tra i sei e i quattordici gradi di media. La prossima settimana, a partire già da lunedì, i termometri scenderanno ancora, segnando l'arrivo del vero freddo. A causa dei cambiamenti climatici, infatti, l'arrivo della stagione è stata segnata da ondate di caldo anomalo, con diversi gradi sopra la media rispetto agli anni passati.

Quali sono le zone più a rischio per l'allerta maltempo di colore giallo

Pioggia e vento: questo è ciò che ci aspetta secondo quanto riportato nel bollettino di allerta gialla nella regione Lazio. Secondo quanto riporta l'avviso, però, non ci sarebbero zona in cui occorre aspettarsi più disagi rispetto all'altra: attenzione in tutte le zone della regione Lazio, sia nelle grandi città, fra cui la capitale regna sovrana che nei territori dell'Appennino o in quelli costieri.