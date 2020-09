in foto: Foto dal gruppo "Noi dei Colli Portuensi, Monteverde e Gianicolense)

Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo da gialla ad arancione per la mattina di domani, domenica 27 settembre, e per le successive 18-24 ore. Da domani mattina sono previsti piogge e temporali. "I fenomeni – si legge nella nota diramata dalla Protezione Civile – potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Continua quindi l'ondata di maltempo che ha investito la regione ormai da giorni, con conseguenti danni causati dagli allagamenti e dalla caduta di alberi. Il maltempo proseguirà per tutto il week end e fino a lunedì, tra temporali e momentanee schiarite.

Maltempo a Roma, temporali e piogge nel weekend

Per oggi – sabato 26 settembre – temperature in picchiata di dieci gradi rispetto alla scorsa settimana (le massime non supereranno i 20° e le minime arriveranno questa notte a 10°) e sono previste ancora precipitazioni localmente anche molto intense. Temporali e piogge segneranno dunque il weekend con il passaggio di fatto nella stagione autunnale. Per rivedere un po' di sole bisognerà aspettare metà della prossima settimana: fino ad allora, continueranno le piogge e i temporali, con conseguenti disagi per la popolazione. Solo ieri pomeriggio sono stati oltre 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto per strade allagate e alberi caduti. In particolare un intervento è stato fatto per liberare due ragazze rimaste intrappolate nella loro auto colpita da un grosso albero schiantatosi sul piano stradale nel quartiere Trieste. Ad Ostia, invece, è stata danneggiata la statua di Nettuno a causa della forte mareggiata avvenuta questa notte.