Allerta meteo Roma e Lazio 9 dicembre: precipitazioni moderate e temporali Precipitazioni da deboli a moderate e possibili temporali sono le previsioni del meteo per oggi e domani, 9 e 10 dicembre. La protezione civile ha diffuso l'avviso di allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio a partire da oggi pomeriggio.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 9 dicembre 2024. La Direzione emergenza, protezione civile e Numero Unico delle Emergenze 112 della Regione Lazio ha pubblicato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse dal pomeriggio di oggi e per le successive 12-18 ore. Sulla regione si attendono "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, specie sui settori costieri centro-meridionali". La protezione civile ha inoltre informato i cittadini di aver attivato le strutture predisposte, che sono pronte ad intervenire in caso di necessità. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it la pressione ad inizio settimana è bassa sulla regione e il tempo è instabile.

Le zone di allerta nel Lazio

Le zone di allerta meteo nel Lazio sia per oggi, lunedì 9 dicembre che per domani 10 dicembre sono Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud, per ordinaria criticità idrogeologica. Nel resto del territorio del Lazio non sono prevedibil fenomeni significativi.

Le previsioni del meteo nel Lazio per oggi, lunedì 9 dicembre

Oggi nel Lazio le previsioni del meteo registrano tempo instabile, con precipitazioni dalla notte al pomeriggio e un miglioramento in vista verso sera. Sulla Capitale di notte e al mattino sono state deboli, mentre di pomeriggio, come ha avvisato il dipartimento della protezione civile, saranno moderate. Il vento soffierà da debole a moderato e le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 11 gradi.

Sul resto dei capoluoghi del Lazio la situazione è la seguente: nubi sparse su Frosinone con temperature tra 7 e 11 gradi; pioggia alternata a schiarite su Latina, con minime di 9 e massime di 12 gradi; pioggia alternata a schiarite anche su Rieti, con valori tra 6 e 10 gradi; cielo coperto su Viterbo con temperature tra 6 e 8 gradi.

Le previsioni del meteo per domani

Domani, martedì 10 dicembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano precipitazioni da deboli a moderate. Nel dettaglio sulla Capitale avremo pioggia moderata di notte, nubi sparse con pioggia assente al mattino, pioggia moderata alternata a schiarite nel pomeriggio e nubi sparse con precipitazioni assenti di sera.

Le temperature oscilleranno tra minime di 8 e massime di 13 gradi. Sul resto del Lazio avremo: pioggia e schiarite su Frosinone con valori tra 6 e 12 gradi; pioggia e schiarite su Latina, con temperature tra 9 e 14 gradi; cielo coperto su Rieti con valori tra 6 e 10 gradi; nubi sparse su Viterbo, con temperature tra 5e 10 gradi.