La Protezione Civile ha rilasciato un avviso di allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e idraulica nel Lazio a partire dal primo mattino di domani, 7 ottobre, e per un periodo successivo compreso tra le 9 e le 12 ore. Le previsioni meteo indicano precipitazioni isolate e sparse, anche con carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Forti temporali sono previsti per domani, già dalle prime ore del mattino, nelle province di Frosinone, Latina e Rieti, per poi lasciare spazio a schiarite nel pomeriggio. A Roma si prevede cielo nuvoloso ma senza il rischio di forti precipitazioni. Bel tempo infine nella provincia di Viterbo. Nelle ultime settimane Roma e il Lazio in generale sono stati colpiti da forti temporali che hanno causato difficoltà in termini di viabilità e servizi: nella Capitale non dovrebbero esserci rischi non essendo previste precipitazioni di alcun genere. Superato domani si prevede bel tempo almeno fino a domenica, con il ritorno di maltempo e piogge.

Meteo Roma e Lazio 6 ottobre: bel tempo su tutta la regione

Oggi a Roma e nelle altre province del Lazio c'è stato bel tempo durante tutta la mattinata, con il cielo che dovrebbe rimanere sereno per tutto il pomeriggio, con qualche nuvola che inizierà a mostrarsi durante la sera. Le temperature sono miti, comprese tra i 10 e i 22 gradi, con venti che soffieranno con una forza tra debole e moderata. Non sono previste precipitazioni in nessuna area del Lazio, che offre così ai suoi abitanti una giornata di tranquillità, primi di ricominciare con il maltempo a partire da domani mattina.