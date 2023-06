Allerta meteo Roma e Lazio 24 giugno: pioggia e temporali nel weekend Pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 24 giugno. Le temperature registreranno massime di 32 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, sabato 23 giugno. A comunicarlo il centro direzionale regionale, che ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse emesso dalla protezione civile per la giornata di domani e per le successive 6-9 ore. Sulla Capitale e sul Lazio si attendono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale nell'arco della giornata, da deboli a moderate. L'allerta meteo è gialla. Non si escludono possibili grandinate. La protezione civile ha raccomandato di prestare la massima attenzione, spiegando aver attivato tutte le misure necessarie per intervenire laddove fosse necessario.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 24 e domenica 25 giugno

Sabato 24 giugno le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo, con cielo coperto nel pomeriggio e possibili deboli piogge. Domenica 25 giugno brillerà il sole. sul fronte delle temperature oscilleranno tra i 18 e i 32 gradi. Il quadro meteorologico attuale si sta configurando a causa di una perdita di presa da parte dell'anticiclone africano Scipione, che sta lasciando spazio all'ingresso di aria decisamente più fresca.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Le previsioni del meteo nel Lazio registrano tempo piuttosto instabile. Sabato 24 giugno su Frosinone si attendono temporali alternati a schiarite, con temperature che oscilleranno tra minime di 18 e massime di 29 gradi; su Latina ci saranno piogge alternate a schiarite, con valori tra i 20 e i 29 gradi; su Rieti poco nuvoloso tra i 17 e i 27 gradi, su Viterbo nubi sparse tra i 17 e 27 gradi. Il vento soffierà da debole a moderato su tutto il territorio della regione. Domenica 25 giugno il cielo sarà poco nuvoloso sull'interno territorio della regione. Sul fronte delle temperature le massime si attesteranno intorno ai 30 gradi.