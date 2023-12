Allerta meteo Roma e Lazio 14 dicembre: nel pomeriggio pioggia e temporali Pioggia e temporali dal pomeriggio del 14 dicembre e per le successive 6-9 ore. Il Centro funzionale regionale e la protezione civile hanno diramato l’allarta meteo a Roma e nel Lazio colore giallo per criticità idraulica.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 14 dicembre. Il centro funzionale regionale ha dirmato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse della protezione civile. L'allerta va dal pomeriggio fino alle successive 6-9 ore. Si attendono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. Le aree particolarmente interessate sono i settori meridionali. L'allerta è di colore giallo, per criticità idraulica odinaria. La protezione civile informa che le strutture territoriali sono pronte per intervenire in caso di necessità.

Le zone di allerta meteo nel Lazio giovedì 14 dicembre

L'allerta meteo di oggi è gialla e interessa specialmente la parte Sud del Lazio, dunque le province di Frosinone e Latina. La criticità è idraulica con uno scenario ‘ordinario'. Come spiega la protezione civile nella tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrologiche e idrauliche "si attendono possibili fenomeni localizzati di incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, generalmente contenuti all’interno dell’alveo. Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare criticità".

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi

Oggi, giovedì 14 dicembre, le previsioni del meteo a Roma nel Lazio registrano possibili piogge e temporali. Nel dettaglio le precipitazioni anche a carattere temporalesco si concentrano sul Frusinate e sul territorio pontino, ma il tempo sarà comunque fortemente instabile anche sul resto del Lazio. La mattina il cielo è sereno con il sole che splende ma nel pomeriggio potremmo registrare un cambiamento repentino, con il ritorno del maltempo. Sul fronte delle temperature queste ultime si manterranno piuttosto alte per il periodo, grazie all'alta pressione, che in questi giorni ci sta regalando delle giornate di dicembre decisamente più miti, con massime fino a 17 gradi e minime intorno ai 10.