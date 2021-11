Allerta meteo nel Lazio lunedì 8 novembre: nuovi temporali in arrivo La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di domenica 8 novembre dalle prime ore della mattina e per le successive dodici diciotto ore. A essere interessate saranno soprattutto le province di Frosinone e Latina e le aree costiere. Il bollettino di allerta meteo.

A cura di Redazione Roma

Una nuova allerta meteo a Roma e nel Lazio è stata diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione. L'allerta scatterà da domattina e andrà avanti per le successive 12 e 18 ore e interesserà in particolare la provincia di Frosinone e Latina, con piogge intense e temporali. Già nella serata di ieri su si è abbattuto un violento temporale Roma, con oltre 300 interventi degli agenti della Polizia Locale e vigli del fuoco, anche per il pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni e possibili temporali

Il bollettino della Protezione Civile di allerta meteo

"Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. – si legge nella nota diramata pochi minuti fa – La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Previsioni tempo Roma e Lazio: maltempo per tutta la prossima settimana

Al momento non è prevista nessuna chiusura degli istituti: le scuole rimarranno aperte in tutta la Regione Lazio. Il maltempo accompagnerà tutta la settimana prossima: secondo le previsioni, perturbazioni e cielo nuvoloso persisterà sulla regione almeno fino al prossimo fine settimana.