Bomba d’acqua su Roma, alberi caduti e allagamenti: 300 interventi. Stasera tornano i temporali Un violento temporale si è abbattuto nella serata di ieri sulla capitale, con 300 interventi della Polizia Locale per alberi caduti e strade allagate. Le previsioni per oggi domenica 7 novembre: temperature in rialzo e in serata nuove possibili piogge e temporali. Il maltempo segnerà ancora tutta la prossima settimana.

A cura di Redazione Meteo

Un violento temporale si è abbattuto questa notte su Roma. Una bomba d'acqua che ha provocato la caduta di alberi e rami e numerosi allagamenti, e sono stati oltre trecento gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e dei vigili del fuoco, che sono stati impegnati tutta la notte per le strade della città. Alla periferia Sud di Roma e lungo via Tiburtina le situazioni più critiche.

Maltempo Roma: le strade chiuse per allagamento

I caschi bianchi sono intervenuti per chiudere temporaneamente diverse strade per allagamenti o per la caduta di rami. Difficoltà ancora in via di risoluzione in via di Marco Simone, via di Tor Cervara, via Licenza, via della Cecchignola, via di Valleranello, viale Europa, via di Acqua Acetosa Ostiense, via Cristoforo Colombo, via Appia Antica e via Laurentina.

Previsioni del tempo per oggi domenica 7 novembre

Oggi domenica 7 novembre la capitale si è svegliata ancora bagnata ma con il sole, ma la situazione meteorologica potrebbe cambiare nelle prossime ore: nel pomeriggio il cielo tornerà, secondo le previsioni, a coprirsi di nuvole e in serata sono previsti nuovi rovesci e possibili temporali. Le temperature sono in netto rialzo: le minime sono attorno ai 15° le massime arriveranno ai 23°, grazie al vento caldo di scirocco. Per i prossimi giorni sono previste nuove precipitazioni: il maltempo accompagnerà tutta la settimana.