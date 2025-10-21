Allerta meteo nel Lazio, in arrivo piogge e temporali: crollano le temperature

Allerta meteo oggi nel Lazio: a Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo sono previste piogge e temporali dalla mattina di oggi, martedì 21 ottobre, fino alle successive 12/18 ore.

Foto di Reporter Montesacro

A partire dalla mattina di oggi e per le successive 12 – 18 ore sono previsti sul Lazio piogge e temporali di intensità moderata- A diramare l'avviso di allerta meteo è stata la Protezione civile, che ha valutato il livello di rischio come ‘giallo'. Non sono previsti quindi – a meno di cambi repentini – nubifragi e forti allagamenti, ma come di consueto ci si aspettano disagi legati al maltempo, con piogge e temporali che potrebbero durare anche fino a sera. Si registra oggi anche un abbassamento delle temperature, con la massima che non andrà oggi al di sopra dei venti gradi a Roma, mentre le minime scenderanno fino a quindici gradi nelle ore più fredde.

Nella capitale le prime piogge hanno cominciato a cadere già intorno alle 6.30, e si prevede un aumento dell'intensità delle precipitazioni intorno alle 14 di oggi. Anche per domani è previsto maltempo, soprattutto nella fascia oraria che va dalle 14 alle 17.

Si consiglia ai cittadini residenti nel Lazio di prestare attenzione durante gli spostamenti, e di tenersi aggiornati sempre con i canali ufficiali della Regione Lazio, della Protezione Civile e del proprio comune di residenza al fine di monitorare l'andamento della situazione del meteo ed evitare di essere colti di sorpresa nel caso vi fossero dei cambiamenti. In generale, come detto, la situazione non dovrebbe mostrare particolari criticità, nonostante disagi che possono essere legati alla circolazione stradale. Per questo è consigliabile assumere ancora più prudenza alla guida, soprattutto nei momenti di maggiore maltempo, a causa dei rischi legati alla visibilità e anche al manto stradale, che bagnato aumenta la probabilità di incidenti.