Allerta meteo Lazio giovedì 7 novembre: rischio piogge e temporali a Latina

A cura di Natascia Grbic

La direzione emergenza, la Protezione Civile e il Numero unico delle emergenze 112 della Regione Lazio ha emesso un avviso di allerta gialla valido dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, per le successive 24 – 30 ore. Secondo quanto dichiarato nella nota, "si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sull'arcipelago pontino con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". L'allerta riguarda la provincia di Latina: nel resto del Lazio, infatti, non sono al momento previste piogge, ma un clima caratterizzato da bel tempo e temperature tutto sommato miti.

"Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio", si legge nella nota. Come al solito, il rischio principale è quello dei vari allagamenti, che potrebbero causare problemi soprattutto agli automobilisti, con conseguenti disagi per la viabilità cittadina.

Secondo quanto previsto dal bollettino di allerta meteo, i temporali dovrebbero fino a domani sera, mentre le temperature rimarranno abbastanza stabili. Le massime, infatti, non dovrebbero scendere sotto i venti gradi, garantendo comunque un clima abbastanza mite nonostante le piogge. La situazione dovrebbe poi rientrare nel fine settimana, dove sono attesi un sabato e una domenica con sole e temperature abbastanza alte, sui ventuno gradi.