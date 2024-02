Allerta meteo gialla per temporali a Roma e nel Lazio domenica 11 febbraio: le zone più a rischio Allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, domenica 11 febbraio 2024. Piogge e temporali per tutto il giorno, ecco i territori più a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Allerta meteo di colore giallo anche domani, domenica 11 febbraio 2024, a Roma e nel Lazio. Previsioni meteo con pioggia e temporali anche domenica: un weekend grigio quello che si sta abbattendo sulle regioni centrali della nostra penisola. Pioggia in quasi tutti i territori delle province, il sole fa capolino soltanto sulla capitale, ma resta comunque coperto dalle nubi grigie e dal cielo coperto.

Allerta a partire dalla tarda mattinata e per le successive 12-18 ore. Venti persistenti dai quadranti occidentali, da forti a burrasca, con locali raffiche di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte: ecco quali sono le zone più a rischio.

Allerta di colore giallo: le zone più a rischio

Come mostra la cartina allegata all'avviso di allerta gialla nel Lazio, nella maggior parte della regione si prevedono piogge e temporali domani. Oltre alla ordinaria criticità idraulica, si aggiunge nelle aree settentrionali la criticità idraulica per temporali nei bacini costieri del Nord, bacino del Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma e Aniene.

Attenzione quindi nelle zone più a nord, da quelle dell'alto litorale laziale ai settori montuosi dell'Appennino, fino alle zone della capitale. Attenzione quindi, non soltanto ai venti di burrasca e ai temporali, ma anche alle mareggiate che, in special modo nelle coste settentrionali e in quelle romane, rischiano di abbattersi nelle prossime ore e per tutta la giornata di domani, domenica 11 febbraio 2024.

Il meteo a Roma e nel Lazio domani

Piogge con temperature in lieve aumento oggi a Roma e nel Lazio: una domenica cupa in questo 11 febbraio. Qualche schiarita soltanto nel pomeriggio, nella capitale e nel Viterbese, prima che torni ancora una volta la pioggia. Il sole nella regione ritorno soltanto nella giornata di martedì, dopo un lunedì con nuvole che si alternano al sole.