Allerta meteo gialla per martedì 24 ottobre: attesi temporali intensi, grandinate e vento forte Allerta maltempo di colore giallo dalle prime della mattina di domani, martedì 24 ottobre 2023 e per le successive 24-36 ore: venti da forti a burrasca e temporali intensi, con locali grandinate.

A cura di Beatrice Tominic

Allerta maltempo per la giornata di domani, martedì 24 ottobre 2023. La comunicazione è stata emanata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che ha previsto un'allerta di colore giallo su tutti i territori della regione. A partire dalla mattina e per le successive 24-36 ore si attendono venti da forti a burrasca. Previste anche precipitazioni da sparse a diffuse che, però, interessano un periodo di tempo più circoscritto: dalle prime ore della mattina e per le successive 18-24 ore. Si attendono anche grandinali sparse.

L'allerta gialla per il vento

Secondo quanto previsto dal bollettino emanato nel pomeriggio di lunedì 23 ottobre 2023, i primi venti forti sono in arrivo già dalle prime ore della mattina. I venti, da forti a raffiche di burrasca, sono in arrivo dai quadranti meridionali con possibili raffiche fino a burrasca forte soprattutto sui settori appenninici, a partire dalle prime ore del mattino.

Temporali e grandinate sparse

Alle forti raffiche di vento si aggiungono, dalla mattina di martedì 24 e per le successive 18-24 ore, anche precipitazioni anche a carattere temporalesco. Piogge forti e locali grandinate caratterizzano questa giornata di autunno. Attesa, inoltre, anche un'intensa attività elettrica con lampi, tuoni e fulmini durante i temporali.