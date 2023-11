Allerta meteo gialla nel Lazio mercoledì 8 novembre: le previsioni e le aree a rischio Ancora un’allerta di colore giallo colpisce la regione Lazio domani, mercoledì 8 novembre 2023. Temporali e vento forte dopo la mezzanotte nelle zone a rischio.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Ancora temporali e forte vento in alcuni territori della regione Lazio dove è stata diramata un'allerta di colore giallo a partire dalla mezzanotte di domani, 8 novembre 2023. A partire dalla mezzanotte e per le 18-24 ore seguenti continua il maltempo sulla regione Lazio. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori meridionali con quantitativi deboli.

Allerta gialla nel Lazio: le zone a rischio

Come dichiarato nel bollettino, le zone più a rischio sono quelle delle zone meridionali e orientali, in particolare i territori della Valle Aniene, della provincia di Latina e di quella di Frosinone, dove lo stato di allerta era già stato confermato anche per oggi, martedì 7 novembre. Le zone comprese riguardano territori diversi fra loro, da quelli prettamente appenninici della Ciociaria a quelli costieri, del litorale pontino. L'allerta terminerà soltanto intorno alle 24 di domani, ma un nuovo peggioramento è atteso meno di 24 ore dopo, fra giovedì e venerdì. Oltre al maltempo, si verificherà, quasi a ridosso del fine settimana, un abbassamento delle temperature legato alla rotazione dei venti.

Il monitoraggio della pioggia e del livello dei fiumi

A rendere noto questo stato di allerta di colore giallo è stato Carlo Costantini, dirigente della sala operativa dell'Agenzia regionale della protezione civile Lazio, intervistato nel programma ‘Gli Inascoltabili' di Radio Roma Sound. "Nella regione Lazio abbiamo registrato delle precipitazioni giornaliere tra i 20 e i 60 millimetri: si tratta di quantitativi assolutamente sostenibili e nella norma considerando che siamo in autunno – ha spiegato – Gli allagamenti lungo la rete stradale sono legati a situazioni di carattere locale: possono essere dovute alle improvvise ostruzioni di un fosso o di un torrente o alla mancanza di manutenzione. Fortunatamente, però, nessuno dei corsi d'acqua nella regione Lazio ha registrato variazioni da far temere un'eventuale esondazione".