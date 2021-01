La Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo per il Lazio valida dalle prime ore di domani, domenica 31 gennaio, alle successive 24-36 ore. In particolare si prevedono su tutto il territorio venti forti di burrasca da nord-ovest con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e appenninici. Previste mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale, si legge nll'avviso, "ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per vento su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri".

Previsioni meteo Roma e Lazio, domenica 31 gennaio

A Roma previsti temporali e schiarite lungo tutto l'arco della giornata di domani, domenica 31 gennaio. Previsto, come anticipato, vento forte e le temperature sarebbero comprese tra 11 e 13 gradi.

Lunedì primo febbraio un fronte perturbato porterà ancora piogge sul Lazio e sulla Capitale, ma dal 2 febbraio la situazione potrebbe cambiare notevolmente. Al centro sud Italia, infatti, potrebbe arrivare un'area di alta pressione che garantirà un aumento delle temperature. L'anticiclone africano porterà sole e temperature che al sud potrebbero raggiungere anche i 20 gradi. Tutt'altra situazione ci sarà al nord Italia, con una perturbazione di origine atlantica che dovrebbe portare piogge in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia. La prossima settimana, quindi, l'Italia sarà praticamente spaccata in due. A Roma previsto sole almeno fino a venerdì con le temperature massime che potrebbero toccare anche i 17 gradi.