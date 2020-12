Allerta meteo gialla in Lazio: previsti forti temporali e possibili nevicate

Allerta meteo gialla in Lazio per sabato 26 dicembre. Il bollettino della Protezione Civile della Regione Lazio ha infatti annunciato che per la giornata di domani saranno previste forti temporali. Secondo le previsioni del 26 dicembre, inoltre, saranno possibili anche delle nevicate a bassa quota.