Allerta Meteo gialla a Roma e nel Lazio per domani 26 ottobre Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, martedì 26 ottobre. Nello specifico il bollettino della Protezione civile informa che dal mattino di domani e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”.

A cura di Enrico Tata

La Protezione civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 26 ottobre. Nello specifico il bollettino informa che dal mattino di domani e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale". Per questo è stata diramata un'allerta gialla idrogeologica sulle zone di allerta D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud). Nessuna allerta segnalata, invece, nel Reatino e nell'alto Lazio.

L'allerta meteo della Protezione Civile per il Lazio

Questo il testo dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile del Lazio:

Il documento "Previsione Sinottica e QPF" emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile in data 25/10/2021 riporta una previsione di: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, riportata nelle seguenti tabelle, con validità dal mattino di domani, 26/10/2021 e per le successive 12-18 ore.

Meteo Roma domani: precipitazioni in mattinata

Per la giornata di domani i principali siti di previsioni meteo parlano di piogge di debole o moderata intensità a Roma nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e in serata il tempo sarà nuvoloso, ma non dovrebbe piovere. Mercoledì il tempo tornerà ad essere prevalentemente soleggiato.