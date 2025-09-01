Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio martedì 2 settembre 2025: le zone a rischio pioggia e temporali

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio prevista per martedì 2 settembre 2025: temporali e piogge, ecco le zone coinvolte.

Piogge e temporali. Non è ancora finita l'estate, ma settembre porta con sé un po' di autunno tanto che, a causa delle precipitazioni previste, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione ha proclamato allerta meteo di colore giallo. Temporali e piogge si abbattono su alcune zone del Lazio nella giornata di domani. Scopriamo quali e cosa aspettarci.

Quali sono le zone coinvolte nell'allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio

Piogge, temporali. In alcuni casi anche un leggero calo delle temperature. Queste le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, martedì 2 settembre 2025. Mentre in tutti i territori della regione sono previsti "possibili isolati rovesci", in alcune zone è attesa ordinaria criticità idrogeologica per temporali. I possibili isolati rovesci sono attesi nelle zone contrassegnate, come mostra la cartina in basso, dalle lettere A, B, C ed E e che corrispondono ai bacini costieri del nord, il bacino medio del Tevere, Appennino di Rieti e Aniene.

L'allerta gialla, invece, riguarda le altre zone, quelle del centro sud, che corrispondono alle lettere D, F e G. Si tratta dei bacini di Roma, dei bacini costieri del Sud e del bacino del Liri e riguardano le province di Roma, Latina e Frosinone soprattutto. In questo caso sono attesi rovesci anche forti e, lungo le zone esposte, possibili mareggiate.

Il prospetto dell’allerta gialla a Roma e nel Lazio secondo la Protezione Civile del Lazio.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per l'inizio di settembre

Queste previsioni meteo non rappresentano alcuna novità. Come spiegato a Fanpage.it nei giorni scorsi dall'esperto meteorologo Flavio Galbiati, nei primissimi giorni di settembre era previsto l'arrivo della pioggia con un po' di instabilità, ma fatta eccezione per questi giorni sembra che sia destinata a tornare l'estate, con temperature nella norma o leggermente al di sopra della media stagionale. Una situazione che continua fino al weekend del 6 e 7 settembre, forse fino a martedì 10.