Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio, domani 6 novembre forti temporali: le previsioni Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio. Il dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, sabato 6 novembre 2021, e per le successive 12.18 ore. Si prevedono in particolare “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

A cura di Enrico Tata

Torna il maltempo. Dopo due giorni di tregua da domani, sabato 6 novembre, torna la pioggia sulla città di Roma e in generale su tutto il Lazio. Il dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, sabato 6 novembre 2021, e per le successive 12.18 ore. Si prevedono in particolare "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati". L'allerta gialla per criticità idrogeologica è valida per tutte le zone di allerta del Lazio.

Allerta meteo nel Lazio: pioggia domani, migliora domenica

Per domani si prevedono piogge sparse sul Lazio centro meridionale nel corso della mattinata e anche su tutte le altre zone della regione nel corso del pomeriggio e in serata. Le piogge dovrebbero essere a tratti abbondanti, ma non a carattere di nubifragio.

Per quanto riguarda la giornata di domenica 6 novembre si prevedono ampi rasserenamenti nel pomeriggio in Toscana e nel Lazio. In serata sono possibili precipitazioni in Liguria, sulla bassa Toscana e lungo le coste del Lazio. Le temperature massime saranno in rialzo in quasi tutta Italia. I mari saranno quasi tutti mossi o molto mossi.

Leggi anche Allerta meteo, domani le scuole resteranno aperte a Roma

L'allerta meteo arancione e il nubifragio di domenica notte

Domenica notte a Roma si è abbattuto un violento nubifragio che ha provocato danni e allagamenti. In provincia di Latina e in provincia di Frosinone era addirittura prevista una allerta arancione per lo scorso fine settimana. I danni più consistenti si sono registrati a Itri, provincia di Latina, sommersa nella notte di domenica da un fiume di fango.