Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 11 febbraio 2026: le zone a rischio

Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 11 febbraio 2026: quali sono le zone a rischio per pioggia e temporali.

Temporali e piogge continuano ad abbattersi a Roma e nel Lazio nella giornata di domani, mercoledì 11 febbraio 2026 tanto che il Dipartimento di Protezione Civile regionale ha proclamato l'allerta maltempo di colore giallo per criticità idrogeologica in alcuni territori. Massima attenzione, in particolare, in tre aree della regione dove, secondo le previsioni meteorologiche, sono attese le piogge più fitte.

Pioggia e temporali, quali sono le aree più a rischio

Coma anticipato, continuano piogge e temporali a Roma e nel Lazio anche nella giornata di domani, mercoledì 11 febbraio 2026. In tutti i territori sono previste piogge e temporali. Nella maggior parte delle aree, però, sono attesi possibili rovesci isolati: si tratta, in particolare, del territorio C, Appennino di Rieti; E, dell'Aniene; F, dei bacini costieri del Sud e G del bacino del Liri.

In altri territori, tre in particolare, invece, è stata proclamata l'allerta di colore giallo. Si tratta dell'area costiere del Nord, territorio contrassegnata con la lettera A; il bacino medio del Tevere con la lettera B e i bacini di Roma, con la lettera D.

Il bollettino della Protezione Civile del Lazio per mercoledì 11 febbraio 2026.

Previsioni meteo a febbraio 2026: pioggia fino al weekend

Piogge e temporali continuano a Roma e nel Lazio fino al fine settimana, sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026. Nel frattempo si continuano a contare i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, fra cui il crollo del ponte di Santa Marinella, fra Civitavecchia e Santa Severa, che ha mandato in tilt i treni sulla linea Roma-Pisa e causato disagi ai passeggeri rimasti bloccati a bordo dei convogli. "Eravamo più di 500 – hanno raccontato a Fanpage.it i presenti – Siamo stati trattati in modo disumano".