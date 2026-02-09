Caos treni sulla Roma-Pisa, crolla con la pioggia il parapetto di un ponte: circolazione sospesa anche domani

Pioggia e maltempo hanno distrutto parte di un ponte a Santa Marinella. Caos sulla Roma Pisa anche domani martedì 10 febbraio 2026: i treni coinvolti.

I vigili del fuoco sotto al crollo a Santa Marinella.

La pioggia e il maltempo di questi giorni stanno creando forti disagi lungo la linea che da Roma porta a Pisa. A causa dei temporali, nella serata di ieri, domenica 8 febbraio 2026, è crollato il parapetto di un ponte a Santa Marinella che ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria a partire da ieri. I disagi maggiori si registrano nel tratto fra Santa Severa e Civitavecchia, dove sono in corso i lavori di ripristino dei danni.

La circolazione è stata sospesa sulla linea Fl5: i treni a lunga percorrenza, come Intercity e Alta Velocità, hanno bypassato la linea tirrenica Roma-Pisa, percorrendola via direttissima Roma-Firenze-Pisa, mentre per i regionali è stato disposto un servizio sostitutivo di bus. La circolazione resta fortemente rallentata sul tratto compreso fra Santa Severa e Civitavecchia e Trenitalia ha già fatto sapere che alcuni treni subiranno variazione anche nella giornata di domani, martedì 10 febbraio 2026, come si legge più avanti.

Il crollo e il blocco della circolazione ferroviaria sulla Roma-Pisa

La prima comunicazione arrivata sul blocco della circolazione ferroviaria fra Roma e Pisa è arrivata nella giornata di ieri, domenica 8 febbraio, verso le ore 16.30, per "verifiche tecniche sulla linea", come riportato nell'avviso di Trenitalia in cui veniva precisato che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali avrebbero potuto subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare ritardi.

La circolazione è rimasta sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per lavori di ripristino per danni causati dal maltempo fino alle ore 7.45 di questa mattina, lunedì 9 febbraio 2026, quando è iniziata la graduale ripresa, ma il tratto interessato è rimasto rallentato.

L'ultimo aggiornamento: circolazione ancora rallentata fra Santa Severa e Civitavecchia

Nonostante gli interventi tecnici effettuati per ripristinare la circolazione e aggiustare i danni causati dal maltempo, per tutta la giornata di oggi e ancora adesso la circolazione permane rallentata tra Santa Severa e Civitavecchia, come riporta Trenitalia nell'ultimo aggiornamento inviato alle ore 17 di oggi, lunedì 9 febbraio 2026.

"I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni", si legge poi nella nota di riferimento in chiusura della quale l'invito è quello di controllare l'andamento del treno e le eventuali soluzioni di viaggio dalla stazione d'interesse tramite il portale "cerca treno" di Trenitalia.

Caos treni martedì 10 febbraio 2026: quali subiscono variazioni

Nonostante il lavoro senza sosta, anche nella giornata di domani restano i disagi lungo il tratto che collega Roma a Pisa. Come fatto sapere da Trenitalia nell'ultimo aggiornamento delle ore 21, trreni Alta Velocità e Intercity, di martedì 10 febbraio, direttamente coinvolti e oggetto di variazioni sono:

• FR 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:50): il treno è instradato da Roma Termini a Pisa sul percorso alternativo via Firenze/Empoli e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima, Cecina e Livorno Centrale.

I passeggeri in partenza da e diretti a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima, Cecina e Livorno Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• FB 8613 Genova Piazza Principe (12:05) – Roma Termini (17:03): il treno è instradato da Pisa a Roma Termini sul percorso alternativo via Empoli/Firenze e non ferma a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia.

I passeggeri in partenza da e diretti a Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia possono utilizzare il treno IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) – Salerno (21:24).

• FB 8626 Roma Termini (16:57) – Genova Piazza Principe (22:09): il treno è instradato da Roma Termini a Pisa sul percorso alternativo via Firenze/Empoli e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri in partenza da e diretti a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33): il treno è instradato da Pisa a Roma Termini sul percorso alternativo via Firenze/Empoli e non ferma a Livorno, Cecina, Campiglia, Follonica, Grosseto, Civitavecchia, Roma Ostiense.

I passeggeri in partenza da e diretti a Livorno, Cecina, Campiglia, Follonica, Grosseto, Civitavecchia, Roma Ostiense possono utilizzare il treno R 4131 Pisa Centrale (11:45) – Roma Termini (15:48)

• IC 518 Roma Termini (15:57) – Ventimiglia (23:44): il treno è instradato da Roma Termini a Pisa sul percorso alternativo via Firenze/Empoli e non ferma a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Cecina e Livorno.

I passeggeri in partenza da e diretti a Roma Ostiense, Civitavecchia, Grosseto, Follonica, Cecina e Livorno possono utilizzare il treno R 4136 Roma Termini (16:12) – Pisa Centrale (20:15)