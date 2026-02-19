Allerta meteo arancione a Roma per forte vento, pioggia e temporali: oggi chiusi parchi e cimiteri

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza con la chiusura di parchi, cimiteri e aree verdi per maltempo e allerta meteo. Oggi forte vento in città.

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 19 febbraio. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza, che prevede la chiusura di parchi, cimiteri e aree verdi con altre misure e divieti, come misura precauzionale, per scongiurare incidenti dovuti al maltempo. Il dipartimento della protezione civile del Lazio ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse: "Da stamattina si attendono venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali anche sul Lazio, con raffiche di burrasca e forti mareggiate lungo le coste. Sono inoltre previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati".

Una nuova perturbazione atlantica attraverserà velocemente l’intera penisola determinando precipitazioni diffuse, nevicate a quote localmente basse al settentrione ed un rinforzo generalizzato dei venti. Oltre al Lazio l'allerta c'è anche in Umbria e su parte di Calabria, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana Lombardia e Friuli-Venezia Giulia con criticità idrogeologiche e idraulich.

Chiusi parchi e cimiteri a Roma

Il sindaco Roberto Gualtieri in seguito all’ondata di maltempo e all’allerta meteo diramata sulla Capitale ha firmato un'ordinanza. Il provvedimento introduce una serie di divieti e raccomandazioni valide su tutto il territorio cittadino. Stop a tutte le attività aggregative ludico‑ricreative o sportive non agonistiche svolte su aree pubbliche o aperte al pubblico e potenzialmente esposte ai fenomeni meteorici; vietato anche l’accesso, il transito e la permanenza per attività ricreative all’interno di aree verdi, giardini, parchi e ville storiche.

Bloccate inoltre tutte le attività già autorizzate che si svolgono sotto carichi sospesi o sotto la chioma degli alberi, nel raggio della loro possibile caduta. L’ordinanza dispone anche la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, fatta eccezione per gli adempimenti urgenti legati ai servizi funebri e alla polizia mortuaria. Vietato poi l’accesso ai parchi fluviali e alle aree prospicienti fiumi e corsi d’acqua, considerato il rischio connesso all’interazione tra vento, fenomeni idraulici e idrogeologici, aggravato dall’allerta gialla sui bacini D, E e F.

Per gli esercenti del commercio su aree pubbliche o all’aperto, così come per chi organizza attività aggregative in zone non interdette ma comunque esposte, scatta il divieto di aprire tende e coperture: le strutture mobili devono essere correttamente ancorate, monitorate e smontate tempestivamente in caso di rischio di cedimenti o distacchi dovuti al vento. La stessa ordinanza raccomanda ai cittadini di evitare, quando possibile, di sostare all’aperto in zone esposte alle raffiche, prestare attenzione alle strutture mobili, non attraversare aree verdi o strade alberate, fare attenzione nelle zone costiere e sui litorali — evitando pontili e moli — e guidare con prudenza, soprattutto se si utilizzano veicoli telonati o caravan.