Allerta meteo codice arancione a Roma per mercoledì 10 febbraio. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse. Dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore sul Lazio si attendono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale", specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e grandinate. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri esposti e fino a tempesta sui settori appenninici.

Le zone di allerta meteo nel Lazio

Mercoledì 10 febbraio è prevista allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio, nello specifico: allerta gialla per vento su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud; allerta arancione per criticità idraulica su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Sud.

Sabato e domenica arriva il gelo, temperature sottozero

Sebbene per domani sia prevista un'ondata di maltempo con allerta gialla e arancione, sul fronte delle temperature non avremo ancora grandi cambiamenti, con valori stabili che oscilleranno tra minime di 11 e massime di 15 centigradi. Ciò non durerà a lungo, nel weekend infatti, nonostante si registri un miglioramento, con il ritorno del cielo sereno nella giornata di domenica, come già annunciato dagli esperti, tuttavia la colonnina di mercurio subirà un brusco calo, con minime che arriveranno sotto zero. Un'aria gelida che sabato a Roma porterà i valori tra 3 e 9 centigradi, mentre nel resto del Lazio le città più fredde saranno Viterbo e Rieti, dove il termometro scenderà fino a -3. Domenica a Roma le temperature oscilleranno tra -2 e 8 centigradi, con il cielo che si manterrà sereno e il vento moderato. Le minime raggiungeranno -5 centigradi a Frosinone e Rieti, – 4 a Viterbo.