Allerta meteo a Roma e nel Lazio: arrivano temporali e forti venti giovedì 17 luglio, ecco dove

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 17 luglio, ritorna il maltempo. Una perturbazione in arrivo sulle regioni centrali dell'Italia porterà pioggia e temporali e forte vento, con un'allerta gialla per criticità idrogeologiche e idrauliche. Il centro direzionale regionale ha infatti diramato un bollettino per condizioni meteorologiche avverse a partire dalla mattina presto di domani con "precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Lazio, specie settori meridionali ed orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento" si legge nell'avviso.

Le zone a rischio maltempo nel Lazio

Piogge e temporali domani si attendono su alcune zone del Lazio: su Roma, Frosinone e Viterbo. La perturbazione è causata da un nucleo freddo in discesa dal Nord Europa sui Balcani, che porterà, nel corso della giornata di domani, una rapida fase di tempo perturbato sui nostri settori centromeridionali peninsulari con precipitazioni temporalesche, localmente anche intense. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha diffuso l'avviso di allerta meteo e informato i cittadini di aver attivato le strutture territoriali competenti ad intervenire in caso di necessità.

Allerta meteo a Roma, le previsioni per giovedì 17 luglio

Giovedì 17 luglio la pressione è in diminuzione. Nel corso del giorno correnti instabili raggiungono la regione: il tempo peggiora lungo i settori montuosi, con fenomeni localmente di forte intensità. Le temperature arriveranno a sfiorare massime fino a 34 gradi, mentre le minime si manterranno stazionarie. Le precipitazioni si attendono su Roma, Viterbo e Frosinone, mentre su Latina e Rieti il tempo si manterrà bello. Sul fronte delle temperature avremo: tra 20 e 33 gradi a Frosinone, tra 21 e 31 gradi a Latina, tra 20 e 32 a Rieti e a Viterbo, mentre a Roma oscilleranno tra minime di 21 e massime di 34 gradi.