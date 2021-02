Allerta meteo a Roma per domani, martedì 9 febbraio. Il Centro Regionale ha diramato una allerta con criticità codice giallo "a partire dalle prime ore di martedì e per le successive 18-24 ore". Sulla Capitale e sul Lazio si attendono "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche esposte. Mareggiate lungo le coste esposte". L'attenzione è alta per una nuova perturbazione in arrivo sulle reioni tirreniche, che porterà piogge abbondanti e temporali, con rischio allagamenti in città. Sorvegliati speciali i fiumi, allerta per criticità idrogeologica e per vento su tutte le zone interessate del Lazio, in particolar modo l'Appennino di Rieti, l'area del Tevere, dell'Aniene e Bacino del Liri".

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 9 febbraio

Domani, martedì 9 febbraio, giornata in cui è stata diramata allerta meteo a Roma e nel Lazio, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo, con pioggia e temporali, durante l'intero arco della giornata. Nel dettaglio sulla Capitale i temporali imperverseranno già a partire dalla notte, con tuoni e precipitazioni abbondanti (7 mm), al mattino si alterneranno a schiarite, con piogge moderate, che diventeranno deboli nel pomeriggio ed assenti di sera, concedendoci qualche ora di breve tregua. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 11 e massime di 14 centigradi nelle ore centrali della giornata, si manterranno dunque piuttosto alte per il mese di febbraio. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, con temporali sull'intero territorio della regione.