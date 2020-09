Allerta meteo a Roma per lunedì 28 settembre. A renderlo noto nel pomeriggio di oggi il Centro funzionale regionale, comunicando che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore domani e per le successive 18-24 ore. Sulla Capitale e sul territorio del Lazio si attendono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, specialmente sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Quella di domani sarà un'allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto" si legge in una nota.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 28 settembre

Domani, lunedì 28 settembre le previsioni del meteo a Roma segnalano un proseguimento dell'ondata di maltempo che in questi giorni sta imperversando sulla Capitale, portando forte pioggia, grandine e intensi temporali e creando numerosi disagi ad alberature e strade. Nel dettaglio a Roma avremo temporali alternati a schiarite già a partire dalla notte, che continueranno al mattino, quando le precipitazioni si faranno decisamente abbondanti, e durante il pomeriggio, con un miglioramento atteso in serata. Le temperature oscilleranno tra minime di 14 e massime di 18 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, ad avere la peggio su versante metereologico saranno Latina e Frosinone, con temporali alternati a schiarite, mentre su Rieti cadrà la pioggia. Quadro metereologico migliore a Viterbo, con cielo poco nuvoloso ma precipitazioni assenti.