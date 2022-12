Allerta gialla maltempo, temporali su tutta la regione Lazio domani 14 dicembre: piove anche a Roma Allerta gialla per il maltempo anche domani, mercoledì 14 dicembre, dalle prime ore della giornata per le 9-12 successive: attese piogge e temporali su tutta la regione.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Continua il brutto tempo in questo ultimo mese del 2022. La Protezione Civile della Regione Lazio ha emanato anche per domani, mercoledì 14 dicembre 2022, un bollettino di allerta gialla su tutti i territori regionali compresa la città di Roma. Dalle prime ore della giornata di domani, per le successive 9-12 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale.

Come si vede nella cartina in basso, è attesa ordinaria criticità idrogeologica in tutta la regione: per ogni emergenza cittadini e cittadine potranno rivolgersi al Dipartimento di Protezione Civile.

Temporali sparsi su tutta la regione

Questa giornata di metà settimana si apre con altra pioggia su tutta la regione Lazio. Dallo scorso fine settimana, le previsioni meteorologiche non hanno fatto altro che indicare rovesci su tutti i territori laziali: unica giornata di bel tempo, almeno fino alla sera, è stata quella di ieri lunedì 12 dicembre.

Lo scorso fine settimana è tornato anche il mare ad abbattersi sulle coste laziali: ha causato nuovi danni nelle zone già prese di mira nelle scorse settimane. Stabilimenti danneggiati su tutto il litorale romano, da Fregene ad Ostia, passando per Fiumicino. A poco sono servite le protezioni messe per difendere le cabine degli stabilimenti e le vetrate dei ristoranti che affacciano sul mare. Danni anche alle spiagge dove ormai l'erosione sta divorando la sabbia, soprattutto nella zona di piazzale Magellano ad Ostia.

Paura anche fra i residenti: il mare si avvicina spaventosamente alle case e le onde si infrangono contro i muri. Il rischio è che possa rendere sempre più instabili le fondamenta delle abitazioni. Già lo scorso 22 novembre alcuni residenti sono stati costretti ad abbandonare le loro case, allagate dalla furia del mare.