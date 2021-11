Allerta Maltempo Roma e Lazio dal pomeriggio di oggi 10 novembre: attese piogge e temporali Il maltempo non lascia Roma e il Lazio. Nuova allerta meteo per pioggia e temporali dal pomeriggio di oggi – mercoledì 10 novembre – e per le successive 12 ore, in particolare per quanto riguarda i settori costieri. Nonostante le alte temperature pioggia e cielo coperto almeno fino alla fine della settimana.

A cura di Redazione Roma

Nuova allerta meteo per Roma e il Lazio a partire dal pomeriggio di oggi – mercoledì 10 novembre – e per le successive 12 ore, sono previste precipitazioni sparse, con carattere localmente temporalesco. Il Centro Funzionale Regionale ha diffuso il bollettinodi allerta del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio per criticità idrogeologica di colore giallo, con particolare riferimento ai settori costieri.

Il bollettino meteo: allerta sui settori costieri

"Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma e Bacino del Liri. – si legge nella nota – La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Previsioni Meteo Roma e Lazio

Il maltempo ha caratterizzato gli ultimi giorni nella capitale e in tutto il Lazio, tra piogge e cielo nuvoloso nonostante le temperature ben al di sopra della media stagionale. La situazione tenderà a non migliorare neanche nei prossimi giorni. Le previsioni segnalano che almeno fino a tutto il week end persisterà il maltempo, anche se le temperature massime e minime scenderanno, e il sole non tornerà prima della metà della prossima settimana.