Previsioni meteo Roma e Lazio 10 novembre: giornata serena, piogge e temporali nella notte Quella di oggi, mercoledì 10 novembre, sarà una giornata dal meteo sereno. Nuvole sparse copriranno il cielo, ma durante il giorno non ci saranno piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. A Roma, a partire dalle 22 di questa notte, comincerà a piovere, e lo farà fino alle 7 di domani.

A cura di Redazione Meteo

Bel tempo oggi a Roma e nel Lazio, anche se il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata. Oggi, mercoledì 10 novembre, la giornata nella regione sarà all'insegna del bel tempo, con temperature sopra i 20 gradi in tutte le province del Lazio, e venti che soffieranno tra deboli e moderati. Dopo le piogge dei giorni scorsi, con temporali e precipitazioni molto abbondanti che hanno messo in seria difficoltà i cittadini, adesso i giorni che ci si aprono davanti sono più sereni.

A Roma cielo sereno ma piogge nella notte

In particolare a Roma oggi, mercoledì 10 novembre, il cielo sarà coperto nelle prime ore della giornata. Fino alle 7 del mattino il cielo sarà oscurato dalle nuvole, ma in seguito si aprirà e tornerà il sole. Le temperature saranno comprese tra 11 e 21 gradi, mentre i venti soffieranno per tutta la giornata tra deboli e moderati. La sera, a partire dalle 22, ci sarà una pioggia debole che potrebbe cadere su alcune zone della capitale. Nella notte, invece, sono previste piogge che si protrarranno fino alle 7 del mattino. Nei prossimo giorni il meteo rimarrà più o meno simile, con temperature massime sui venti gradi e poche scarse precipitazioni.

Nel Lazio termometri sui 20 gradi

Anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone il tempo rimarrà simile. Le temperature si attesteranno tutte intorno ai 20 gradi, con minime che si fermeranno intorno ai 15, e non sono previste piogge in nessuna provincia del Lazio. Leggere precipitazioni potrebbero cadere verso sera e durante la notte. I venti soffieranno dappertutto moderati, mentre in alcune ore saranno deboli. Le condizioni meteo rimarranno invariate anche nei prossimi giorni.