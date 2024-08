video suggerito

Allerta maltempo nel Lazio, domani in arrivo improvvisi temporali Allerta maltempo gialla nel Lazio per la giornata di domani, 27 agosto. In particolare sii prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Allerta maltempo per domani, martedì 27 agosto 2024. Stando a quanto si apprende, la Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla valida dalle prime ore del pomeriggio di domani e per le successive 6 ore. In particolare sii prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale.

Qualche pioggia nel Lazio, ma ancora bollino rosso a Roma e caldo estremo

La giornata di domani, tuttavia, sarà caldissima e per quanto riguarda la città di Roma è previsto bollino rosso, livello di allerta 3, stando a quanto comunicato sul bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Le massime, infatti, toccheranno 35 gradi. Anche in virtù dei rovesci che si abbatteranno sul Lazio nel pomeriggio di domani, l'allerta caldo per la giornata di mercoledì scenderà a livello 1, allerta gialla. Le temperature, infatti, sono previste in lieve diminuzione.

Temporali previsti domani nelle zone interne del Lazio

Per quanto riguarda la giornata di domani, bollino rosso anche a Latina e giallo a Frosinone. Bollino verde, invece, sia a Rieti che a Viterbo. I temporali sono previsti in serata soprattutto nelle zone interne della regione, dal Reatino al Viterbese alle zone più montuose della provincia di Frosinone. I temporali lambiranno anche la zona della Capitale, ma è possibile che sulla città di Roma non cada neanche una goccia di pioggia. Per domani a Roma previsto cielo velato o nuvoloso lungo tutto l'arco della giornata, ma per il momento i meteorologi non prevedono alcuna precipitazione.