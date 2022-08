Allerta maltempo gialla in Campania anche per domani: previsti temporali e forti piogge Allerta meteo anche per il pomeriggio di domani, 11 agosto. Si prevedono su tutta la regione temporali sparsi, anche intensi con conseguente rischio idrogeologico, e rovesci.

A cura di Enrico Tata

Allerta meteo in Campania anche per domani, giovedì 11 agosto. La Protezione Civile della Regione Campania ha infatti emesso un avviso di allerta gialla che sarà valido dalle 12 alle 21. Si prevedono su tutta la regione temporali sparsi, anche intensi con conseguente rischio idrogeologico, e rovesci. I temporali, si legge ancora nella nota "saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi". La Protezione Civile della Campania ricorda che "sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio".

Ricordiamo inoltre che è già attiva per la giornata di oggi, mercoledì 10 agosto, un'allerta meteo per piogge e temporali di colore giallo. L'avviso è valido fino alle ore 21.

A Monteforte Irpino previsti temporali sia oggi che domani pomeriggio

Ieri il maltempo ha causato danni ingenti soprattutto in provincia di Avellino e in particolare a Monteforte Irpino. Nella giornata di oggi previste forte piogge tra le 17 e le 19 con possibili nuovi disagi. Per quanto riguarda domani, possibili temporali sono previsti ancora una volta nel pomeriggio e in serata. Nelle scorse ore le piogge torrenziali hanno creato un vero e proprio fiume di fango che ha invaso il corso del paese, con una decina di persone rimaste intrappolate all'interno delle loro abitazioni e messe in salvo dai vigili del fuoco. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.