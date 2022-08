Alluvione a Monteforte Irpino, vigili del fuoco salvano circa 10 persone intrappolate nel fango

A Monteforte Irpino un fiume di fango ha invaso il corso principale del paese dopo l'incredibile quantità di pioggia caduta in serata. Stando a quanto si apprende, tra la serata e la notte di ieri i vigili del fuoco hanno portato in salvo circa dieci persone, tra cui alcuni disabili, rimaste bloccate all'interno delle loro case senza poter uscire. I pompieri hanno fatto sapere che nella provincia di Avellino sono stati eseguiti 80 interventi a causa del maltempo che ha colpito la Campania. A Benevento ne sono stati eseguiti 60 e 90 a Caserta. Si è trattato di soccorsi a persone, allagamenti, rimozione di rami e alberi pericolanti e di oggetti.

Intanto si continuano a contare i danni nel piccolo paese di Monteforte, dove i volontari e gli uomini della Protezione civile stanno rimuovendo il fango da giardini e abitazioni. I giardini di alcuni edifici sono completamente ricoperti di fango, come si può vedere nelle fotografie in alto.

Il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui ha spiegato la situazione:

Stiamo vivendo ore molto difficili, a causa di una delle tante bombe d’acqua sempre più frequenti, potenti e imprevedibili che stanno martoriando tutta la penisola, e che oggi ha colpito, tra gli altri, il nostro comune, causando molti disagi e tantissimi danni più e meno gravi, in tutto il territorio comunale. La buona notizia, in questa ennesima difficile sfida che affronteremo insieme fianco a fianco, è che non ci sono feriti. Tanta paura, preoccupazione e anche rabbia, lo capisco, perché anche io sono montefortese e vivo le stesse emozioni. Ma noi siamo donne e uomini di grande coraggio, determinazione e laboriosità e non molleremo così facilmente.Ringrazio i vigili del fuoco e i soccorsi che sono intervenuti con tempestività ed efficienza. Ringrazio tutti i volontari che si sono rimboccati le maniche e, tra fango e acqua, ci hanno aiutato a rimuovere ostacoli e aiutare le persone in difficoltà.Un grazie al Prefetto di Avellino, la dott.ssa Paola Spena, alle autorità militari e alle forze dell’ordine provinciali che mi hanno chiamato, assicurandomi collaborazione e aiuto.Ho convocato il Coc (Centro Operativo Comunale) per valutare la situazione ed elaborare un piano di intervento rapido ed incisivo. A tal proposito, vi invito a segnalarci tutte le difficoltà e le problematiche che state vivendo in queste ore, perché stiamo organizzando una serie di interventi di ripristino e pulizia delle strade e dei quartieri, a partire dalle prime ore di domani mattina. Io, tutta l’Amministrazione comunale e tutti i dipendenti, continueremo a lavorare incessantemente e a monitorare la situazione anche nelle prossime ore, quando potrebbero esserci ulteriori fenomeni temporaleschi. A tal proposito, vi invito nuovamente alla massima prudenza. Un abbraccio.